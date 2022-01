Dans sa chro­nique pour l’Equipe, Mats Wilander a livré son analyse et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il va être marqué par cette finale. Pour Mats, cette victoire signifie que Rafa va marquer l’his­toire du tennis : « À bien des égards, l’ap­port de Federer à son sport est incom­pa­rable. Et peu importe s’il reste à vingt titres du Grand Chelem. Mais, après ce match incroyable, je crois que la marque de Nadal dans l’his­toire restera encore plus profonde. Parce que rien n’est inhu­main chez lui. C’est même exac­te­ment l’inverse »