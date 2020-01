On le sait le Suédois a des analyses très personnelles et tranchées. Concernant Rafael Nadal, il y va fort pour cet Open d’Australie 2020 : » Je pense vraiment que l’Open d’Australie est devenu un peu un problème pour Rafa. La raison principale pour laquelle c’est un petit problème pour Rafa est que les courts sont très rapides. Je dirais même que ce sont les terrains durs les plus rapides qu’ils jouent sur toute l’année. Et même si Rafa s’est amélioré sur toutes les surfaces, il reste que c’est la surface qu’il affectionne le moins d’ailleurs tout le monde préfère jouer contre Nadal sur un terrain dur et rapide »