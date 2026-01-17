Quelques jours après avoir déclaré que Roger Federer serait « l’en­traî­neur idéal pour Carlos Alcaraz », Mats Wilander est revenu sur cette décla­ra­tion dans les colonnes de L’Equipe.

« J’ai dit il y a quelques jours que Roger Federer ferait sans doute un coach formi­dable pour lui, mais c’était sur le ton de la plai­san­terie, parce qu’on me deman­dait ce que je pense­rais d’Andy Murray avec Alcaraz et que je trou­vais que le style de Roger aurait mieux corres­pondu. Je pense de toute façon que beau­coup de coaches pour­raient convenir à un joueur pareil, qui semble facile à vivre à la fois pour travailler et pour s’amuser. »