Quelques jours après avoir déclaré que Roger Federer serait « l’entraîneur idéal pour Carlos Alcaraz », Mats Wilander est revenu sur cette déclaration dans les colonnes de L’Equipe.
« J’ai dit il y a quelques jours que Roger Federer ferait sans doute un coach formidable pour lui, mais c’était sur le ton de la plaisanterie, parce qu’on me demandait ce que je penserais d’Andy Murray avec Alcaraz et que je trouvais que le style de Roger aurait mieux correspondu. Je pense de toute façon que beaucoup de coaches pourraient convenir à un joueur pareil, qui semble facile à vivre à la fois pour travailler et pour s’amuser. »
Publié le samedi 17 janvier 2026 à 17:26