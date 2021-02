On peut de temps en temps remettre en doute les « pro­nos­tics » de Mats Wilander mais on ne peut pas en revanche expli­quer que l’ex‐champion sué­dois n’est pas un obser­va­teur avi­sé de l’ac­tua­li­té mon­diale du tennis.

Ce matin dans l’Equipe dans sa chro­nique, Mats constate comme nous que c’est bien un nou­veau Novak que l’on a vu sur le court, et que c’est cette capa­ci­té à se trans­for­mer, à cher­cher des solu­tions qui ont été les clés de son suc­cès : « On a eu droit à une nou­velle ver­sion de Djokovic, plus près de sa ligne, plus créa­tif ; une ver­sion qu’on va être ame­né à voir plus sou­vent. Il a pro­ba­ble­ment été plus effi­cace au cours de sa car­rière, mais il est aujourd’­hui un meilleur joueur de ten­nis, plus com­plet. Je pense que Medvedev a été ces der­niers mois le joueur qui lui a fait réa­li­ser qu’il ne pour­rait pas conti­nuer à jouer comme avant qui lui a montre qu’il pre­nait de l’âge. Et Novak a trans­for­mé la frus­tra­tion en défi. Novak a pro­gres­sé sur le fait de faire mal à l’ad­ver­saire cela doit être gri­sant. C’est un vrai coup dur pour les jeunes. Ils ont cru que la porte était entrou­verte et là Novak vient de la cla­quer violemment »