Pour remporter un 11e trophée à l’Open d’Australie (en onze finales !) et décro­cher un 25e titre en Grand Chelem, Novak Djokovic doit battre consé­cu­ti­ve­ment, à 38 ans, les deux monstres du tennis actuel : Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

Le Serbe a déjà fait la moitié du chemin après plus de quatre heure de combat contre l’Italien et pour­rait réaliser quelque chose de tota­le­ment fou selon Mats Wilander, dont la chro­nique est publiée dans les colonnes de L’Equipe.

« Je le crois quand il dit qu’il ne se projette pas, qu’il est simple­ment au jour le jour, parce qu’il ne joue­rait pas comme ça s’il était comme les autres, à voir plus loin. C’est la vérité, il est comme ça. Il vit le moment. Il peut être tota­le­ment habité, en transe avec le public, et être tout souriant deux points plus tard, en étant beau­coup plus calme. C’est complè­te­ment fou. Mais quand tu ressors de sa demi‐finale, tu te dis : ‘Ah ok, 38 ans ce n’est qu’un chiffre pour Novak.’ Son service, ses coups droits long de ligne, ses dépla­ce­ments, son énergie : c’est tout simple­ment Novak il y a dix ans. S’il vient à remporter cet Open d’Australie, ce serait pour moi dans les cinq titres les plus inat­tendus de l’his­toire. Alors qu’on parle de Djokovic. »