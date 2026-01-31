Pour remporter un 11e trophée à l’Open d’Australie (en onze finales !) et décrocher un 25e titre en Grand Chelem, Novak Djokovic doit battre consécutivement, à 38 ans, les deux monstres du tennis actuel : Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.
Le Serbe a déjà fait la moitié du chemin après plus de quatre heure de combat contre l’Italien et pourrait réaliser quelque chose de totalement fou selon Mats Wilander, dont la chronique est publiée dans les colonnes de L’Equipe.
« Je le crois quand il dit qu’il ne se projette pas, qu’il est simplement au jour le jour, parce qu’il ne jouerait pas comme ça s’il était comme les autres, à voir plus loin. C’est la vérité, il est comme ça. Il vit le moment. Il peut être totalement habité, en transe avec le public, et être tout souriant deux points plus tard, en étant beaucoup plus calme. C’est complètement fou. Mais quand tu ressors de sa demi‐finale, tu te dis : ‘Ah ok, 38 ans ce n’est qu’un chiffre pour Novak.’ Son service, ses coups droits long de ligne, ses déplacements, son énergie : c’est tout simplement Novak il y a dix ans. S’il vient à remporter cet Open d’Australie, ce serait pour moi dans les cinq titres les plus inattendus de l’histoire. Alors qu’on parle de Djokovic. »
Publié le samedi 31 janvier 2026 à 18:24