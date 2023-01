Après sa victoire face à Enzo Couacaud au deuxième tour de l’Open d’Australie ce jeudi, Novak Djokovic s’est déclaré inquiet à propos de sa bles­sure à la jambe gauche, lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

Sur le plateau d’Eurosport, l’om­ni­pré­sent Mats Wilander n’était pas non plus rassuré d’au­tant que le Serbe n’a pas l’ha­bi­tude de parler autant de ses pépins physiques.

« Ce n’est pas rassu­rant parce que je ne me souviens pas qu’il ait dit quelque chose comme ça sur son corps. Je ne m’en souviens vrai­ment pas. Rafael Nadal est évidem­ment toujours très honnête et on lui pose tout le temps la ques­tion. On ne voit jamais vrai­ment Novak blessé, et s’il l’est, il est toujours très discret à ce sujet. C’est donc une source d’in­quié­tude. Le point positif pour Novak, lors­qu’il est un peu blessé, c’est qu’il peut faire telle­ment de choses avec une balle de tennis de nos jours, il peut aplatir son coup droit et son service. Il a servi brillam­ment. Tant qu’il peut traverser les matches, il trou­vera une autre façon de jouer au tennis que très peu de joueurs peuvent faire, je pense. Bien sûr, c’est un souci, mais tacti­que­ment, il jouera sur une jambe s’il le faut. »