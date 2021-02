Malgré ses bles­sures au dos, Rafael Nadal n’a pas eu de mal à se débar­ras­ser du Serbe Djere au pre­mier tour de l’Open d’Australie (6–3 6–4 6–1 en 1h53). Le numé­ro 2 mon­dial affron­te­ra l’Américain Mmoh (177e à l’ATP) au deuxième tour. Sur Eurosport, Mats Wilander a indi­qué que l’intensité que met Nadal sur les courts peut être à l’origine de ses bles­sures en début de sai­son. Il a éga­le­ment repé­ré un chan­ge­ment inté­res­sant dans le jeu de l’Espagnol :

« Il a joué de manière incroya­ble­ment agres­sive, c’é­tait une très belle per­for­mance. Ces der­niers temps, il essaie de rac­cour­cir les points autant que pos­sible. Il frappe plus fort côté revers que sur son coup droit, et cela est dû en par­tie au fait que Nadal veut rac­cour­cir les points ; les courts sont plus rapides, il n’a for­cé­ment le temps de tour­ner autours de son revers et de frap­per des coups droits. Il a donc besoin de frap­per des revers à plat ».