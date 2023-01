Si Rafael Nadal fait abso­lu­ment pour se tenir prêt à défendre son titre lors de l’Open d’Australie, quitte à s’en­traîner plus dur que jamais, Mats Wilander s’est montré plutôt pessi­miste pour l’Espagnol au micro d’Eurosport même s’il ne veut pas l’enterrer.

« Son état de forme est un énorme handicap pour les premiers tours, car lorsque vous avez perdu six fois sur sept et que vous commencez à vous dire ‘wow, je n’ai pas gagné deux matchs d’af­filée depuis l’US Open’, ce n’est pas bon pour votre confiance, et c’est excellent pour celle des autres joueurs. Mais s’il commence à gagner les premiers tours et qu’il arrive en quarts de finale, cela n’aura plus d’im­por­tance de savoir tout cela car on parle d’un joueur aux 22 titres du Grand Chelem et du cham­pion en titre de l’année dernière. »