« Je n’ai jamais été capable de gagner ce genre de match dans ma carrière. Je tremble mec », souf­flait Andrey Rublev après sa victoire au super tie‐break en huitièmes de finale de l’Open d’Australie. Un choc conclu avec énor­mé­ment de réus­site.

Pour Eurosport, Mats Wilander, soulagé pour le Russe, a désigné ce match comme le meilleur moment du tournoi.

« Le meilleur moment pour moi a été le match entre Holger Rune et Andrey Rublev. Rune était devant pendant toute la partie, y compris au super tie‐break. Rublev a avoué qu’il ne pensait plus à gagner et la manière dont il a remporté le point sur la balle de match… La balle a heurté la bande du filet et, cette fois, la chance était de son côté. Pourquoi ? Parce que c’était justice ! Andrey Rublev est un gars incroyable, il travaille si dur. Être quel­qu’un de bien vous amène parfois un brin de chance en plus. »