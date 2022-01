« Je fais des sacri­fices mais c’est quelque chose que j’aime faire. Je peux en tirer beau­coup d’argent et bien vivre grâce à ceux‐ci », décla­rait honnê­te­ment Alexander Zverev après sa victoire contre Radu Albot au 3e tour, répon­dant à une ques­tion d’Alizé Lim sur Eurosport.

Après la lourde défaite de l’Allemand contre Denis Shapovalov dimanche, Mats Wilander a rebondi sur ces propos. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas été tendre avec Zverev, dont il a comparé la menta­lité à celle du Big 3.

« J’ai pensé que c’était inté­res­sant quand vous l’avez inter­rogez sur les sacri­fices à faire sur la tournée. Je n’ai jamais vrai­ment entendu Rafa Nadal, Roger Federer ou Novak Djokovic parler d’argent et Sascha a en fait mentionné que ‘oui, être loin de chez soi bla bla bla, mais c’est un bon travail, je vais gagner un tas d’argent’. Je me suis dit : tiens, c’est inté­res­sant. J’espère que Sasha comprendra qu’il a besoin, au fond de lui, d’être le meilleur joueur possible et qu’il ne doit pas espérer que cela lui vienne auto­ma­ti­que­ment », a lâché le consul­tant Eurosport qui a quand même terminé son analyse par une prédic­tion opti­miste sur l’avenir du 3e joueur mondial. « Je pense que Sascha va y arriver. Il sera un jour numéro 1. Je pense qu’il va gagner un Chelem cette année »