Toujours très bavard lors­qu’il s’agit de s’ex­primer sur Novak Djokovic et son éven­tuelle parti­ci­pa­tion au prochain Open d’Australie, Todd Woodbridge a réagi à la dernière décla­ra­tion de Rafael Nadal. Ce dernier, présent ce lundi à Paris pour l’ou­ver­ture du magasin de notre parte­naire Tennis Point, a réitéré son envie de parti­ciper au premier Grand Chelem de l’année.

« Novak Djokovic vient d’être mis au défi par Rafael Nadal, a déclaré Woodbridge sur la radio Wide World of Sports de 2GB. Maintenant, la ques­tion est de savoir si Nadal va gagner le tournoi et remporter 21 Grands Chelems et passer en tête dans cette course. Novak veut‐il le laisser faire ? Je suis sûr qu’il ne voudra pas qu’il se retrouve dans cette posi­tion, donc à un moment donné, Novak devra prendre une déci­sion. Novak continue de nous laisser dans l’ex­pec­ta­tive. Mais, au final, cela ne fait que renforcer la pres­sion sur lui pour qu’il prenne une déci­sion dans un sens ou dans l’autre. Et, qui sait, peut‐être l’a‐t‐il déjà fait ? »