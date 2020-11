L’ancien joueur australien est très impliqué avec Tennis Australia pour parvenir à organiser l’Open d’Australie dans de bonnes conditions. L’idée est donc de pouvoir vraiment créer cette fois une vraie bulle. C’est à dire un espace suffisamment grand pour que les joueurs et coaches puissent avoir une vie à peu près normale pendant les 14 jours de la quarantaine imposée par les autorités du pays.

Pour Todd Woodbridge, cela est un enjeu fondamental car c’est la qualité de la bulle qui permettra aux joueurs d’avoir une préparation presque optimale : « On discute avec des experts pour préparer une bulle à travers laquelle ils peuvent se déplacer et s’entraîner. Il est inacceptable d’exiger des joueurs de tennis qu’ils soient enfermés à l’hôtel pendant 14 jours, cela entraînerait de nombreuses blessures », a déclaré l’ancien joueur de tennis » a déclaré le joueur australien au quotidien The Age.