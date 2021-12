Consultant star en Australie, l’an­cienne légende du double, Todd Woodbridge, s’est exprimé concer­nant Daniil Medvedev qui fait selon lui figure de favori avec ou sans Novak Djokovic. Pour Todd, son titre acquis à l’US Open ainsi que sa forte person­na­lité peuvent le mener très loin.

« Daniil Medvedev semble croire que ce n’est qu’une ques­tion de temps. Gagner l’US Open n’a pas été une surprise pour lui, et je ne pense pas que gagner l’Open d’Australie serait une surprise du tout. Je pense qu’il estime que cet Open d’Australie devrait être le sien. J’ai vu des gens avoir l’air de jouer le rôle et essayer d’avoir cet air de confiance et d’in­vin­ci­bi­lité, mais pour moi, c’est toujours un peu une façade. Avec Medvedev, je vois simple­ment cette confiance inté­rieure. Et j’aime ça chez lui. Il y a là une matu­rité qui vient avec une très bonne atti­tude mentale et une capa­cité à regarder de l’autre côté du court pour comprendre ce qui se passe menta­le­ment chez son adversaire. »