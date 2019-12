Au cours d’une interview accordée à Nine’s World Wide of Sport, l’ancien numéro 1 mondial en double, Todd Woodbridge, a désigné son favori pour l’Open d’Australie qui débutera le 20 janvier prochain : « Je vois Medvedev, a déclaré l’Australien. Ce parcours qu’il a réalisé à l’US Open a été tout simplement phénoménal. Je pense qu’il croit, je pense qu’il sait qu’il peut arriver en finale et éliminer ces gars (ndlr : le big 3). Il est également le plus dynamique, le plus frais par rapport à ce groupe. Il va tout donner, tous les jours, pour atteindre cet objetcif. »