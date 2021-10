Et si la vacci­na­tion contre le Covid‐19 venait s’imiscer dans le débat du GOAT.

Suite aux récentes annonces du Premier Ministre de l’État du Victoria à propos de la vacci­na­tion des athlètes dési­rant entrer sur le terri­toire austra­lien, la ques­tion est désor­mais sur toutes les lèvres : Novak Djokovic se fera‐t‐il vacciner sachant qu’il s’est toujours prononcé contre une obligation ?

Interrogé par Wide World of Sports, la légende du double austra­lien, Todd Woodbridge, espère que le numéro 1 mondial chan­gera d’avis.

« C’est diffi­cile. Il a évidem­ment eu le COVID‐19 (en juin 2020, lors de l’Adria Tour, NDLR) et il pense proba­ble­ment qu’il a encore une forme d’im­mu­nité. La réalité est que le reste du monde fait ce que nous faisons (la vacci­na­tion). Je crois qu’à un moment donné, on peut proba­ble­ment espérer qu’il va devoir se faire vacciner. Ce ne sera plus du ressort de Tennis Australia, mais du gouver­ne­ment qui déci­dera ce que vous devez faire pour entrer dans le pays. S’il veut venir jouer à l’Open d’Australie, il est probable qu’il devra se faire vacciner. Personnellement, je pense que c’est une bonne chose. Mais cela fait un moment que l’on dit aux joueurs que c’est le scénario le plus probable si l’on veut venir en Australie. Avec autant d’en­jeux pour Novak, on peut penser qu’il va sérieu­se­ment y réflé­chir. Il est à égalité avec Roger et Rafa sur le nombre de titres du Grand Chelem et il veut creuser l’écart. En venant sur un tournoi qu’il a tant gagné, on peut penser qu’il pense sérieu­se­ment à la vacci­na­tion. Ce serait un choc pour moi s’il ne venait pas en Australie. »