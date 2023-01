« Djokovic en fait beau­coup trop », lâchait récem­ment Andy Roddick.

Dans des propos accordés à Wide World of Sports, Todd Woodbridge a partagé un avis simi­laire à celui de l’Américain au sujet de la bles­sure à la cuisse gauche, plus préci­sé­ment à l’ischio‐jambier, de Novak Djokovic.

« Dès qu’il commence à courir, il n’y a abso­lu­ment aucun problème avec sa façon de bouger. Je ne dis pas que c’est un stra­ta­gème, c’est assez évident qu’il a un peu mal, mais à certains moments, on dirait que cela va lâcher, alors il joue tran­quille­ment ici et là. Mais vous savez, c’est Novak. Novak utilise ce type de tactique pour se concen­trer, pour s’en­flammer et nous l’avons vu arranger la foule. Nous le voyons faire cela depuis long­temps », a estimé l’an­cien numéro 1 mondial en double, qui a vu son compa­triote Alex de Minaur se faire écraser par Nole ce lundi en huitièmes de finale de l’Open d’Australie.