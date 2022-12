A trois semaines du début de l’Open d’Australie (16 au 29 janvier 2023), il est l’heure des pronostics !

L’ancien numéro 1 mondial en double, Todd Woodbridge, donne le sien dans des propos rapportés par The Telegraph Online.

« Je veux voir comment Alcaraz s’adapte au fait d’être le numéro 1 et d’avoir remporté le dernier Grand Chelem (l’US Open). Il est encore en train de mûrir, en tant qu’ath­lète et en tant qu’homme. Si Djokovic et Nadal ne gagnent pas l’Open d’Australie, j’ai le senti­ment que Sinner a le plus de chances d’y arriver. Je pense qu’il est prêt pour le niveau supérieur. »