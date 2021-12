Comme de nombreux obser­va­teurs, Todd Woodbridge voit d’un très bon œil la présence de Novak Djokovic sur les listes de l’équipe de Serbie pour la prochaine ATP Cup qui aura lieu à Sydney du 1er au 9 janvier 2022.

S’exprimant pour Wide World of Sports de 2GB, la légende du double austra­lien croit désor­mais que le numéro 1 mondial fera le dépla­ce­ment en Australie et qu’il parti­ci­pera bien à l’Open d’Australie, contrai­re­ment à ce qu’af­fir­mait le père de Novak il y a quelques jours.

« Il avait le choix de s’ins­crire ou non, donc il a mis son nom sur la liste d’ins­crip­tion et cela signifie qu’on doit devez à sa venue tout au long de l’été. C’est bon pour le tennis, pour les fans de Novak qui vont se réjouir, et je pense aussi pour les fans de Sydney. Il connaît toutes les régle­men­ta­tions gouver­ne­men­tales rela­tives à la vacci­na­tion, ce qui signifie, on peut le penser, qu’il est au top, à moins qu’il ne fasse quelque chose que nous n’at­ten­dons pas. »