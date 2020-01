Pour son tout dernier tournoi en carrière, Caroline Wozniacki s’est imposée sans trembler au premier tour de l’Open d’Australie face à l’Américaine Kristie Ahn (6-1, 6-3). Lauréate en 2018, la Danoise espère aller le plus loin possible pour son ultime Grand Chelem : « Je me sens très bien. J’ai gagné mon premier match ici et c’est une très bonne chose. Le départ est toujours compliqué, d’autant que c’est mon dernier tournoi. J’ai dû gérer beaucoup d’émotions, mais j’ai essayé de les garder sous contrôle, je pense que je l’ai très bien fait. J’essaie de profiter de chaque instant, alors on ne sait jamais, il reste encore deux semaines. Je sais que chaque match pourrait être le dernier alors je donnerai tout ce que j’ai. »