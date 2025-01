Alexander Zverev s’ap­prête à disputer sa troi­sième finale en Grand Chelem demain face au tenant du titre et numéro un mondial Jannik Sinner. Battu lors de ses deux premières finales, l’Allemand veut à tout prix conjurer le sort et s’of­frir son premier majeur. Il aura d’ailleurs le soutien de son ami Novak Djokovic, a qui il a d’ailleurs appa­rem­ment déjà demandé des conseils pour mieux gérer ses périodes de doute. Il en avait parlé avec Novak à l’Open de Shanghai, comme le rapporte L’Equipe.

« J’étais très déçu après Roland‐Garros, je ne gagnais plus de tour­nois. Et puis il y a eu l’US Open. J’y reviens souvent, mais c’était vrai­ment une grosse décep­tion car je pensais vrai­ment que j’avais une grande chance d’aller loin, de jouer la finale. Et j’y ai très mal joué. Très, très mal, de mon point de vue. J’ai demandé à Novak comment il avait géré sa période diffi­cile, vers 2016 et 2017, et comment il avait pu revenir au plus haut niveau. C’est quel­qu’un qui a toujours été dispo­nible et ouvert pour moi. On a eu cette longue discus­sion, on s’est beau­coup entraînés ensemble. Il a partagé son expé­rience avec moi. J’ai hâte d’être dimanche, j’ai la sensa­tion d’avoir fait le boulot et je me sens prêt. »