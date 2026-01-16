De passage en conférence de presse deux jours avant le début de l’Open d’Australie, le numéro 3 mondial Alexander Zverev a reçu une question originale, à laquelle il ne s’attendait pas forcément.
Question : « Vous faites l’objet d’une grande attention médiatique. Y a‑t‐il un sujet sur lequel vous aimeriez que les journalistes vous posent davantage de questions ? Y a‑t‐il un sujet dont vous aimeriez parler davantage et sur lequel vous n’entendez peut‐être pas beaucoup de questions ? Surtout maintenant que vous avez terminé avec le conseil ?«
Zverev : « Avec le conseil ?«
Question : « Maintenant que vous avez quitté le conseil.«
Zverev : « Je ne sais pas. Je ne m’attendais pas à cette question, pour être honnête. J’aimerais parler moins aux médias, d’une manière générale, et avoir une vie plus détendue. Non, je suis toujours très heureux de répondre à toutes vos questions (sourire). »
Publié le vendredi 16 janvier 2026 à 10:22