De passage en confé­rence de presse deux jours avant le début de l’Open d’Australie, le numéro 3 mondial Alexander Zverev a reçu une ques­tion origi­nale, à laquelle il ne s’at­ten­dait pas forcément.

Question : « Vous faites l’objet d’une grande atten­tion média­tique. Y a‑t‐il un sujet sur lequel vous aime­riez que les jour­na­listes vous posent davan­tage de ques­tions ? Y a‑t‐il un sujet dont vous aime­riez parler davan­tage et sur lequel vous n’en­tendez peut‐être pas beau­coup de ques­tions ? Surtout main­te­nant que vous avez terminé avec le conseil ?«

Zverev : « Avec le conseil ?«

Question : « Maintenant que vous avez quitté le conseil.«

Zverev : « Je ne sais pas. Je ne m’at­ten­dais pas à cette ques­tion, pour être honnête. J’aimerais parler moins aux médias, d’une manière géné­rale, et avoir une vie plus détendue. Non, je suis toujours très heureux de répondre à toutes vos ques­tions (sourire). »