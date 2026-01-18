S’il avait avait hérité d’un tirage compliqué et qu’il a même perdu le premier set face à Gabriel Diallo au premier tour de l’Open d’Australie, Alexander Zverev a ensuite fait preuve d’autorité ce dimanche pour s’imposer en quatre manches : 6–7(1), 6–1, 6–4, 6–2.
Souriant lors de l’interview sur le court, le numéro 3 mondial a répondu à un spectateur qui tenait une pancarte avec l’inscription : « marie‐moi Sascha ».
« Où est la bague ? », a lancé en riant le joueur allemand.
Alexander Zverev to someone in the crowd after his win over Diallo at Australian Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 18, 2026
He sees a sign that says ‘Marry me Sascha’
Zverev : “where’s the ring man?” 😭😭😭😭
pic.twitter.com/GzIHXgwZxK
Drôle.
Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 13:10