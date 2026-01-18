AccueilOpen d'AustralieZverev à un spectateur après sa victoire au premier tour : "Où...
Open d'Australie

Zverev à un spec­ta­teur après sa victoire au premier tour : « Où est la bague mec ? »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

S’il avait avait hérité d’un tirage compliqué et qu’il a même perdu le premier set face à Gabriel Diallo au premier tour de l’Open d’Australie, Alexander Zverev a ensuite fait preuve d’au­to­rité ce dimanche pour s’im­poser en quatre manches : 6–7(1), 6–1, 6–4, 6–2.

Souriant lors de l’in­ter­view sur le court, le numéro 3 mondial a répondu à un spec­ta­teur qui tenait une pancarte avec l’ins­crip­tion : « marie‐moi Sascha ». 

« Où est la bague ? », a lancé en riant le joueur allemand. 

Drôle.

Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 13:10

