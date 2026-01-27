Interrogé au sujet du calen­drier suite à sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales de l’Open d’Australie, Alexander Zverev a convenu qu’en 2025, il ne s’était pas ménagé, surtout en dispu­tant la mini tournée sur terre battue en Amérique du Sud en février.

L’Allemand a même ironisé quand l’un de nos confrères a expliqué que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz n’avaient pas eu peur des sanc­tions finan­cières infli­gées par l’ATP quand un cham­pion fait l’im­passe sans raison valable sur un évène­ment obli­ga­toire. Cela est notam­ment arrivé cet été pour le Masters 1000 de Montréal.

« Oui, mais ils gagnent 50 millions de dollars par an (rires). Nous ne sommes pas tous Carlos et Jannik. Je ne me plains pas du tout de ma vie. Je suis très satis­fait de mon compte en banque, je ne dis pas le contraire, mais c’est un peu diffé­rent aussi. À la fin de sa carrière, Roger Federer ne jouait plus qu’une dizaine de tour­nois par an. Novak Djokovic en joue dix par an actuel­le­ment. C’est très diffé­rent. Mais oui, je pense que je vais devoir m’adapter. Je veux dire, l’année dernière, j’ai commis des erreurs. »