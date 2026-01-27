Interrogé au sujet du calendrier suite à sa qualification pour les demi‐finales de l’Open d’Australie, Alexander Zverev a convenu qu’en 2025, il ne s’était pas ménagé, surtout en disputant la mini tournée sur terre battue en Amérique du Sud en février.
L’Allemand a même ironisé quand l’un de nos confrères a expliqué que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz n’avaient pas eu peur des sanctions financières infligées par l’ATP quand un champion fait l’impasse sans raison valable sur un évènement obligatoire. Cela est notamment arrivé cet été pour le Masters 1000 de Montréal.
« Oui, mais ils gagnent 50 millions de dollars par an (rires). Nous ne sommes pas tous Carlos et Jannik. Je ne me plains pas du tout de ma vie. Je suis très satisfait de mon compte en banque, je ne dis pas le contraire, mais c’est un peu différent aussi. À la fin de sa carrière, Roger Federer ne jouait plus qu’une dizaine de tournois par an. Novak Djokovic en joue dix par an actuellement. C’est très différent. Mais oui, je pense que je vais devoir m’adapter. Je veux dire, l’année dernière, j’ai commis des erreurs. »
Publié le mardi 27 janvier 2026 à 12:12