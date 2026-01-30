De passage en confé­rence de presse après sa tragique défaite face à Carlos Alcaraz en demi‐finales de l’Open d’Australie, alors qu’il menait 5–3 dans le cinquième set, Alexander Zverev a forcé­ment été inter­rogé sur la petite polé­mique du match lors­qu’il a accusé son adver­saire, et Jannik Sinner, de favo­ri­tisme, pendant que l’Espagnol utili­sait un temps mort médical pour soigner des crampes alors qu’il n’en a norma­le­ment pas le droit.

Mais au lieu de suren­chérir, l’Allemand a préféré évacuer le sujet en confé­rence de presse d’après match, esti­mant que cela ne méri­tait pas de faire la une après un match pareil. Et c’est tout à son honneur. Extraits.

Q. C’est dur, Sascha. Qu’avez‐vous pensé de la façon dont le match a été géré pendant toute la durée de la situa­tion où Carlos ne se sentait pas bien et où, je suppose, il rece­vait des soins ? Vous sembliez avoir quelques griefs. Je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé.

ALEXANDER ZVEREV : Oui, je veux dire, il avait des crampes, et norma­le­ment, on ne peut pas prendre de temps mort médical pour des crampes, oui. Que puis‐je faire ? Ce n’est pas ma déci­sion. Je n’ai pas aimé ça, mais ce n’est pas ma décision.

Q. Nous vous avons entendu parler en alle­mand à ce moment‐là. Pouvez‐vous nous donner quelques…

ALEXANDER ZVEREV : En alle­mand ? Oh, oui, avec…

Q. Quand cela s’est produit pour la première fois, il prenait le temps mort médical, qu’avez‐vous dit ?

ALEXANDER ZVEREV : J’ai juste dit que c’était des conne­ries, en gros, parce que… Je ne m’en souviens pas. Pour être honnête, c’était il y a 17 heures (souriant), et je ne m’en souviens pas très bien, mais je suis sûr que quel­qu’un l’a filmé et que vous pouvez véri­fier.

Mais, pour être honnête, je ne veux pas en parler main­te­nant, car je pense que c’est l’un des meilleurs combats qui aient jamais eu lieu en Australie. Cela ne mérite pas d’être le sujet d’actualité.