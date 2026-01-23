AccueilOpen d'AustralieZverev après son troisième tour : "Il a joué le meilleur match...
Open d'Australie

Zverev après son troi­sième tour : « Il a joué le meilleur match que nous ayons jamais disputé »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Au troi­sième tour de l’Open d’Australie ce vendredi, Alexander Zverev affron­tait Cameron Norrie (27e mondial), qu’il avait déjà battu six fois en autant de confron­ta­tions sur le circuit principal. 

Et le numéro 3 mondial a tenu son rang pour battre une septième fois le Britannique, malgré la perte du deuxième set (7−5, 4–6, 6–3, 6–1). Lors de l’in­ter­view sur le court, Zverev a salué la perfor­mance de son adversaire. 

« Je pense que les deux derniers matchs ont été fantas­tiques. Mes deux adver­saires m’ont mis au défi, mais c’est parce qu’ils jouaient vrai­ment bien et que j’étais à la hauteur. Aujourd’hui, je pense que Cameron a joué le meilleur match que nous ayons jamais disputé. Je suis heureux de cette victoire. Je pense que je frap­pais assez fort et bien avec mon coup droit. À l’avenir, c’est ce coup qui me fera gagner ou perdre. Si je le frappe de cette façon et que je me sens en confiance, c’est très impor­tant », a déclaré l’Allemand qui affron­tera Francisco Cerundolo dimanche en huitièmes de finale à Melbourne. 

A noter que l’Argentin a battu Andrey Rublev en trois sets : 6–3, 7–6(4), 6–3.

Publié le vendredi 23 janvier 2026 à 13:47

