Au troisième tour de l’Open d’Australie ce vendredi, Alexander Zverev affrontait Cameron Norrie (27e mondial), qu’il avait déjà battu six fois en autant de confrontations sur le circuit principal.
Et le numéro 3 mondial a tenu son rang pour battre une septième fois le Britannique, malgré la perte du deuxième set (7−5, 4–6, 6–3, 6–1). Lors de l’interview sur le court, Zverev a salué la performance de son adversaire.
« Je pense que les deux derniers matchs ont été fantastiques. Mes deux adversaires m’ont mis au défi, mais c’est parce qu’ils jouaient vraiment bien et que j’étais à la hauteur. Aujourd’hui, je pense que Cameron a joué le meilleur match que nous ayons jamais disputé. Je suis heureux de cette victoire. Je pense que je frappais assez fort et bien avec mon coup droit. À l’avenir, c’est ce coup qui me fera gagner ou perdre. Si je le frappe de cette façon et que je me sens en confiance, c’est très important », a déclaré l’Allemand qui affrontera Francisco Cerundolo dimanche en huitièmes de finale à Melbourne.
A noter que l’Argentin a battu Andrey Rublev en trois sets : 6–3, 7–6(4), 6–3.
Publié le vendredi 23 janvier 2026 à 13:47