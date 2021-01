Même si main­te­nant l’ac­tua­li­té va être celle de la com­pé­ti­tion. Alexandre Zverev plu­tôt dis­cret s’est expri­mé au sujet des dif­fé­rentes qua­ran­taines. Il l’a fait sur le site alle­mand de réfé­rence Tennisnet.com. Et selon lui, il est clair qu’il s’est fina­le­ment ins­tal­lé une forme d’in­jus­tice : « Je com­prends aisé­ment que ce ne soit pas facile pour quel­qu’un qui a été en qua­ran­taine stricte pen­dant 14 jours d’en­chai­ner ensuite par le ten­nis alors même qu’il a pas pu s’en­trai­ner. Par rap­port à ceux, comme moi, qui ont pu s’en­traî­ner presque nor­ma­le­ment, c’est clai­re­ment une injus­tice ». Très vite on va savoir si l’Allemand a rai­son car tout le monde va « épier » les per­for­mances des 72 joueurs et joueuses qui viennent de sor­tir de leur chambre !