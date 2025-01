Plusieurs cham­pions se sont plaints de l’ab­sence d’une machine pour le let du filet. Du coup, le sujet est devenu central car selon certains joueurs et joueuses estiment qu’il y a trop d’erreurs.

« Depuis Roland‐Garros l’année dernière, nous avons constaté que les tour­nois du Grand Chelem, pour une raison ou pour une autre, n’uti­lisent plus de machine pour le let. Je pense que c’est, pour être honnête, assez ridi­cule. Il y a une caméra à chaque coin de rue. Nous dispo­sons d’un système de contrôle vidéo et de toutes les tech­no­lo­gies de pointe possibles et imagi­nables. Je n’en veux pas trop à l’ar­bitre, parce que c’est diffi­cile à entendre, surtout quand on est assis plus haut. Mais pour moi, c’est abso­lu­ment ridi­cule. C’est vrai­ment surpre­nant qu’il n’y ait pas de machine à let dans les tour­nois du Grand Chelem, comme c’était le cas ces 25 dernières années dans le tennis »