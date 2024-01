Alexander Zverev est un bel exemple de rési­lience. Bousculé dans presque tous ses matchs depuis le début de cet Open d’Australie, l’Allemand a tout de même réussi à vaincre Carlos Alcaraz pour se quali­fier dans le dernier carré.

Il y retrou­vera un certain Daniil Medvedev, adver­saire qu’il a déjà affronté à 18 reprises (11−7 pour le Russe) dont six fois en 2023 pour seule­ment une petite victoire.

Medvedev part donc légè­re­ment favori, bien que les deux joueurs aient passé beau­coup de temps sur les courts depuis le début de la quin­zaine, mais Zverev avait envie de clari­fier une concer­nant ses perfor­mances de l’année passée en confé­rence de presse.

À noter qu’ils vont s’af­fronter pour la première fois dans un tournoi du Grand Chelem.

« Avec Daniil, la plupart du temps, ça s’est joué au niveau de l’ex­trême confiance qu’il avait en lui l’année dernière, lui jouant l’un des meilleurs tennis de sa vie, et moi reve­nant de bles­sure et n’ayant pas les ressources dans les moments déci­sifs pour être capable de terminer les matchs. C’est ce qu’il s’est passé à Indian Wells et à Monte‐Carlo. Il est évidem­ment extrê­me­ment diffi­cile à jouer. Cela ne fait aucun doute. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde actuel­le­ment. Mais je suis heureux d’être dans la posi­tion où je suis, et je vais faire tout ce que je peux pour gagner ce match vendredi. »