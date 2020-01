Lors de sa conférence de presse après sa qualification pour le troisième tour, Alexander Zverev a été interrogé pour savoir si les attentes sur les jeunes joueurs étaient trop fortes trop tôt. L’Allemand de 22 ans a eu une réflexion intéressante en comparant les époques par rapport à celle d’il y a 20 ans.

« C’est différent d’il y a 20 ans avec les réseaux sociaux, la pression des médias, du public et nous en avons plus conscience. A l’époque, il fallait acheter le journal ou aller sur un ordinateur pour savoir ce qu’il se passait. Maintenant, vous ouvrez Instagram et il y a 5 millions de personnes qui ont une opinion sur vous. C’est plus difficile pour nous maintenant. D’un autre côté, Novak, Roger et Rafa sont simplement meilleurs que nous parce qu’ils gagnent. Medvedev arrive maintenant, j’ai gagné le Masters, Tsitsipas aussi. Dominic est là aussi. On est des candidats pour les gros titres, mais je pense que c’est plus difficile pour nous qu’il y a 20 ans. Cela vient sans doute des réseaux sociaux, des téléphones portables et chacun peut donner son avis partout et facilement. Les gens disent qu’ils s’en moquent, mais ils les lisent toujours. C’est une différence majeure. J’essaie de moins regarder les réseaux sociaux pendant un Grand Chelem ou un gros tournoi. Et puis, ne le prenez pas mal (en s’adressant aux journalistes), je ne lis pas ce que vous écrivez. Vous pouvez continuer à écrire tout ce que vous voulez sur moi, je ne serai pas offensé. J’essaie de prendre du recul, d’être dans une bulle. »