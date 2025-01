Après sa belle victoire dans la nuit austra­lienne, le joueur alle­mand a passé un vrai message en direc­tion des orga­ni­sa­teurs car il pense ne pas béné­fi­cier d’un trai­te­ment digne de son rang concer­nant la programmation.

No entiendo a Zverev.



Dice que prefiere jugar de noche, pero luego se queja de que los orga­ni­za­dores escu­chan antes a Djokovic y luego a Carlos en sus peti­ciones de cuándo jugar.



A él le han puesto las dos veces de noche. ¿De qué se queja entonces ? pic.twitter.com/qzr7VqXpbx — José Morón (@jmgmoron) January 15, 2025

« J’adore vrai­ment jouer en night session car je sais que l’am­biance est plus élec­trique et j’aime ça. Après je sais aussi que mes demandes pour y jouer passe­ront après celles de Djokovic qui a plus d’in­fluence tout comme Alcaraz, les miennes seront prises en compte en 4ème, 5ème posi­tion, c’est comme ça, je dois m’y faire »