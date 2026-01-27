AccueilOpen d'AustralieZverev, entraîné par son père et son frère : "J'en ai marre...
Open d'Australie

Zverev, entraîné par son père et son frère : « J’en ai marre d’eux, mais eux n’en ont pas marre de moi parce que je paie tout »

Alexander Zverev est sans pitié avec les membres de son équipe et de sa famille. 

De passage au micro de l’an­cien joueur, Christopher Eubanks, à l’issue de sa victoire contre Learner Tiern et de sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales de l’Open d’Australie, le joueur alle­mand nous a offert un moment culte en expli­quant avec humour que ses entraî­neurs, qui ne sont autres que son père, Alexander Senior, et son frère, Mischa, restaient fina­le­ment très conci­liant avec lui car il payait tout.

Interviewer : « Tu es l’un des rares joueurs à avoir ton père et ton frère dans ton équipe. On sait comment cela se passe sur le circuit, ta famille et ton équipe voyagent avec toi. Vous arrivez toujours à vous supporter ? Vous ne prenez jamais de pause.
Alexander Zverev : J’en ai marre d’eux, mais eux n’en ont pas marre de moi parce que je paie tout. »

Une réplique qui a tout cas bien fait rires les spec­ta­teurs de la Rod Laver Arena. 

27 janvier 2026

