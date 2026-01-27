Alexander Zverev est sans pitié avec les membres de son équipe et de sa famille.
De passage au micro de l’ancien joueur, Christopher Eubanks, à l’issue de sa victoire contre Learner Tiern et de sa qualification pour les demi‐finales de l’Open d’Australie, le joueur allemand nous a offert un moment culte en expliquant avec humour que ses entraîneurs, qui ne sont autres que son père, Alexander Senior, et son frère, Mischa, restaient finalement très conciliant avec lui car il payait tout.
😅😅😅— Eurosport France (@Eurosport_FR) January 27, 2026
Suivez l’Open d’Australie en intégralité sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/U58wbXfTER
Interviewer : « Tu es l’un des rares joueurs à avoir ton père et ton frère dans ton équipe. On sait comment cela se passe sur le circuit, ta famille et ton équipe voyagent avec toi. Vous arrivez toujours à vous supporter ? Vous ne prenez jamais de pause.
Alexander Zverev : J’en ai marre d’eux, mais eux n’en ont pas marre de moi parce que je paie tout. »
Une réplique qui a tout cas bien fait rires les spectateurs de la Rod Laver Arena.
Publié le mardi 27 janvier 2026 à 15:37