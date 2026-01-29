Finaliste en titre à l’Open d’Australie, sèchement battu par Jannik Sinner, Alexander Zverev a des mauvais souvenirs à effacer et une petite revanche à prendre sur une saison 2025 presque indigne de son statut.
Et l’Allemand a une occasion en or, ce jeudi à partir de 4h30 du matin, alors qu’il sera opposé à Carlos Alcaraz en demi‐finales, à Melbourne.
S’il peut s’appuyer sur un bilan plus qu’honorable face à l’actuel numéro 1 mondial (six victoires chacun, 2–2 en Grand Chelem), Sascha a surtout tenu à insister sur le fait qu’il ne ressentait plus aucune douleur depuis des mois, tout en développant un jeu proche de celui qui l’avait amené à faire jeu égal avec Rafael Nadal en demi‐finales de Roland‐Garros 2022, avant de se blesser gravement à la cheville.
« Ces dix derniers jours, je me suis senti en bonne santé, ce qui est très agréable, et je n’ai pas ressenti de douleur, ce qui ne m’était pas arrivé depuis longtemps. Probablement depuis 12 mois. C’est donc un bon point de départ pour moi. Mais oui, je me sens bien. J’ai l’impression de bien jouer. Je me sens heureux sur le court parce que je joue sans douleur et à un bon niveau. Bien sûr, gagner aide toujours. Quand on gagne, on est automatiquement plus heureux en tant qu’athlète, c’est vrai. Mais pour ce qui est de mon meilleur tennis, je dirais probablement Roland Garros 2022, quand je me suis blessé. C’était probablement mon meilleur tennis à ce jour », a déclaré Zverev en conférence de presse.
Publié le jeudi 29 janvier 2026 à 14:44