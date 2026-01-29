Finaliste en titre à l’Open d’Australie, sèche­ment battu par Jannik Sinner, Alexander Zverev a des mauvais souve­nirs à effacer et une petite revanche à prendre sur une saison 2025 presque indigne de son statut.

Et l’Allemand a une occa­sion en or, ce jeudi à partir de 4h30 du matin, alors qu’il sera opposé à Carlos Alcaraz en demi‐finales, à Melbourne.

S’il peut s’ap­puyer sur un bilan plus qu’ho­no­rable face à l’ac­tuel numéro 1 mondial (six victoires chacun, 2–2 en Grand Chelem), Sascha a surtout tenu à insister sur le fait qu’il ne ressen­tait plus aucune douleur depuis des mois, tout en déve­lop­pant un jeu proche de celui qui l’avait amené à faire jeu égal avec Rafael Nadal en demi‐finales de Roland‐Garros 2022, avant de se blesser grave­ment à la cheville.

« Ces dix derniers jours, je me suis senti en bonne santé, ce qui est très agréable, et je n’ai pas ressenti de douleur, ce qui ne m’était pas arrivé depuis long­temps. Probablement depuis 12 mois. C’est donc un bon point de départ pour moi. Mais oui, je me sens bien. J’ai l’im­pres­sion de bien jouer. Je me sens heureux sur le court parce que je joue sans douleur et à un bon niveau. Bien sûr, gagner aide toujours. Quand on gagne, on est auto­ma­ti­que­ment plus heureux en tant qu’ath­lète, c’est vrai. Mais pour ce qui est de mon meilleur tennis, je dirais proba­ble­ment Roland Garros 2022, quand je me suis blessé. C’était proba­ble­ment mon meilleur tennis à ce jour », a déclaré Zverev en confé­rence de presse.