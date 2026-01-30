AccueilLe blog de la rédac'Zverev, il n'y a plus rien à dire...
Zverev, il n’y a plus rien à dire…

Ceux qui connaissent le tennis et surtout le mental de Sascha ne sont presque pas surpris de l’issue de sa demi‐finale à l’Open d’Australie face à Carlos Alcaraz. Pourtant, quand Sascha distille un magni­fique contre en coup droit dans la cinquième manche pour mener 5 à 3, on se dit peut‐être qu’enfin, il va passer le cap. 

Mais le poids du passé et un manque de confiance en soi vont vite faire la différence. 

Le voilà qui recule d’un mètre, puis deux. Au moment de clore le match sur sa mise en jeu à 5–4, il nous fait du pur Zverev, oublie de prendre l’ini­tia­tive, et s’en­fonce autant physi­que­ment que menta­le­ment. Comme à son habi­tude, il se tend au plus mauvais moment et se fait rejoindre pour sombrer…

Alors oui, on ne peut pas nier que Carlos a fait le boulot mais il été parti­cu­liè­re­ment bien aidé par l’Allemand, qui n’a toujours pas le mental d’un vain­queur, d’un guerrier. 

Il a beau s’en­trainer comme un dingue, tant qu’il ne travaillera pas sérieu­se­ment cet aspect du jeu, il risque bien d’ob­tenir à la fin de sa carrière le prix du plus grand « mouilleur » du tennis moderne, et ce sera malgré tout mérité. Quel gâchis.

Publié le vendredi 30 janvier 2026 à 11:11

Carlos Alcaraz, après avoir renversé Alexander Zverev en demi‐finales : « Croire, toujours y croire »
Carlos Alcaraz à Jim Courier après sa quali­fi­ca­tion en finale : « Merci de me mettre autant de pres­sion en ce moment »

