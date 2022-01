Une nouvelle fois vain­queur sans perdre la moindre manche face à Radu Albot ce vendredi au troi­sième tour de l’Open d’Australie, Alexander Zverev, qui affron­tera Denis Shapovalov pour une place en quarts de finale, s’est montré très confiant pour la suite de son tournoi.

« Je pense qu’en fond de court je joue plutôt bien sachant qu’au­jourd’hui (vendredi) les condi­tions était juste très diffé­rentes. Il faisait beau­coup plus chaud et les balles volaient beau­coup plus. C’est la raison pour laquelle j’ai peut‐être fait un peu plus erreurs que d’ha­bi­tude. Mais globa­le­ment c’est très positif d’avoir traversé la première semaine sans perdre un set. J’ai encore plein d’énergie, ce qui est excellent pour moi en vue des prochains matchs. Je vais main­te­nant me concen­trer sur mes prochains adver­saires, sachant que les prochains matchs seront plus diffi­ciles. J’ai hâte d’y être, et je pense que je vais devoir jouer de la même façon voire même mieux. »