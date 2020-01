Alexander Zverev réalise pour l’instant un très bel Open d’Australie avec une qualification pour les quarts de finale sans avoir perdu le moindre set. Cela lui donne de la confiance avant d’aller défier Stan Wawrinka. Pour parvenir à revenir à ce niveau après une ATP Cup ratée, l’Allemand a beaucoup travaillé : « Il s’agit de faire les heures sur le terrain, de se sentir à l’aise sur le court, puis de gagner des matchs. Comme je l’ai dit au début du tournoi, ce sera un processus. J’espère que chaque match sera meilleur et meilleur. Le premier match n’était pas le meilleur, mais j’ai gagné. Le deuxième match n’était pas non plus le meilleur, mais j’ai gagné. Puis je dois dire que c’est de mieux en mieux, j’espère que ça va continuer comme ça. Le tirage au sort n’est pas plus facile. Stan est un multiple champion du Grand Chelem. Ça va être très difficile de jouer contre lui. »