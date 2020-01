Alexander Zverev s’apprête à disputer son 19e tournoi du Grand Chelem et l’Allemand ne l’aborde pas dans les meilleures conditions.

Trois matchs en ATP Cup, trois défaites et 29 doubles fautes, Alexander Zverev a totalement raté ses débuts en 2020. Une entame ratée qu’il doit aussi à sa préparation tronquée, lui qui a participé à la tournée sud-américaine de novembre de Roger Federer. Autant dire que l’Allemand de 22 ans est loin d’être en confiance pour l’Open d’Australie. Dans les colonnes de Tennis Magazin allemand, l’actuel septième mondial se veut réaliste : « A Brisbane, je ne savais vraiment pas quoi faire. J’étais agité, j’avais des problèmes que je ne pouvais pas résoudre. Je n’ai jamais aussi mal joué avant un Grand Chelem. »

Alors après l’ATP Cup, il est arrivé à Melbourne où il s’est remis au boulot : « J’ai travaillé dur, je me suis entraîné plus que quiconque cette semaine avec cinq, six ou sept heures par jour. » Suffisant pour enfin voir le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem ?