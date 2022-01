Impressionnant face au local John Millman ce mercredi au deuxième tour de l’Open d’Australie, Alexander Zverev, qui affron­tera la Moldave Radu Albot pour une place en huitièmes de finale ce vendredi, a répondu à une ques­tion en confé­rence de presse concer­nant sa préfé­rence pour des courts en dur. Et à en croire l’Allemand, ce n’est pas forcé­ment le cas étant donné qu’il se trouve bon sur à peu près toutes les surfaces.

« Je me suis en quelque sorte bien débrouillé sur toutes les surfaces, sauf peut‐être sur le gazon. J’ai remporté trois Masters 1000 sur terre battue, et j’ai gagné plus sur terre battue que sur dur en réalité. La diffé­rence se fait prin­ci­pa­le­ment sur le mouve­ment, sur la variété des coups. Sur dur, je peux encore frapper plus fort. De nos jours, les courts en dur sont peut‐être un peu plus lents qu’a­vant, mais je ne dirais pas que je suis seule­ment bon sur les courts durs. Je pense que je peux jouer sur tous types de surface. »