Après avoir vécu une année 2019 laborieuse avec beaucoup de soucis dans sa vie personnelle, Alexander Zverev est maintenant sur des bons rails comme il l’a précisé lors de sa conférence de presse : « En général, je suis heureux en dehors du terrain, heureux sur le terrain, heureux dans la vie et cela permet de jouer son meilleur tennis. Quand vous avez du stress à l’extérieur comme cela s’est produit en 2019, cela a forcément une influence négative sur vos performance sur les courts. En ce moment, j’ai une vie assez calme, et j’apprécie cette période. J’ai toutes les personnes que j’aime qui me soutiennent, et mon team est très concentré. Cela me permet d’être très bien sur le court et de prendre du plaisir »