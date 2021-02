Tout ne s’est pro­ba­ble­ment pas pas­sé comme pré­vu ce matin pour Alexander Zverev face à l’Américain Marcos Giron, mais l’es­sen­tiel est là : il est au rendez‐vous du 2ème tour après une vic­toire en quatre sets, 6–7 (8), 7–6 (5), 6–3, 6–2. Une entame de tour­noi plus dif­fi­cile que pré­vu, donc, pour le numé­ro 7 mon­dial, mais qui aura au moins su impo­ser peu à peu son rythme à la par­tie, à défaut d’a­voir su y entrer. Une per­for­mance dont s’est satis­fait l’Allemand en confé­rence de presse, mal­gré encore quelques douleurs.

« Tout d’a­bord, je pense que c’est incroyable de jouer à nou­veau devant les fans. C’est quelque chose qui nous man­quait depuis envi­ron un an. Je pense que c’est une excel­lente nou­velle pour nous, de pou­voir faire ça ici, et oui, ce n’é­tait pas facile. Je sen­tais encore un peu mes abdos et mon dos, donc le ser­vice n’é­tait pas à la même puis­sance que d’ha­bi­tude. J’ai à peine dépas­sé les 210 km/h au ser­vice, ce qui est encore assez rapide, mais pour moi, je sais que je peux aller plus vite que cela, alors j’ai dû le faire un peu varier. C’était un peu dif­fé­rent, et dans l’en­semble, il a bien joué aus­si. Pour moi, plus le match avan­çait, et mieux j’ai com­men­cé à jouer, et c’est quelque chose de posi­tif, je pense. »