Finalement, Alexandre Zverev est peut‐être celui qui se fait le plus dis­cret depuis le début de la quin­zaine. Et pour­tant, l’Allemand pour­suit son petit bon­homme de che­min après sa vic­toire en trois sets face au Serbe Lajovic 6–4, 7–6, 6–3. Après la perte d’un set lors de son pre­mier tour, « Sasha » n’a plus lais­sé que des miettes à ses adver­saires. Mais le niveau sera tout autre en quarts de finale puisque le numé­ro 7 mon­dial affron­te­ra Novak Djokovic pour une place dans le der­nier car­ré. Pourtant, en confé­rence de presse, le joueur de 23 ans se mon­trait impa­tient avant son match contre le numé­ro 1 mondial.

« Je suis vrai­ment impa­tient de jouer contre Novak. Je sais que je vais devoir jouer de manière très agres­sive, en essayant tou­jours de prendre l’initiative. Le plus impor­tant sera de très bien bou­ger sur le ter­rain. En bref, jouer contre Novak Djokovic dans ce tour­noi est l’un des plus grands défis que l’on puisse rele­ver au ten­nis. »