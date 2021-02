A défaut du court, Alexander Zverev s’est mon­tré très offen­sif cet après‐midi en confé­rence de presse, après sa défaite face à Novak Djokovic en quarts‐de‐finale de l’Open d’Australie (6–7 (6), 6–2, 6–4, 7–6 (6)). Interrogé sur l’in­quié­tude du « Djoker » concer­nant les nom­breux voyages et res­tric­tions sani­taires à venir pour la suite de la sai­son, ce qui ferait encore aug­men­ter les risques de bles­sure déjà bien pré­sents, l’Allemand a presque fait preuve de rébel­lion en décla­rant ouver­te­ment son oppo­si­tion avec les plans actuels de l’ATP.

« Nous ne pou­vons pas voya­ger vers d’autres villes et d’autres tour­nois pour le moment. Je pense que ce que l’ATP devrait faire, c’est peut‐être avoir un lieu comme ici à Melbourne et jouer plu­sieurs semaines à un seul endroit. Plusieurs tour­nois pen­dant plu­sieurs semaines. Parce que là en Europe en ce moment nous ne pou­vons pas avoir de spec­ta­teurs de toute façon, alors quelle dif­fé­rence cela fait‐il vrai­ment le lieu où nous jouons ? Nous pou­vons chan­ger l’arrière‐plan, nous pou­vons chan­ger le nom du tour­noi sur le ter­rain ou quoi que ce soit d’autre, puis le jouer sur un seul site. Mais je suis d’ac­cord avec Novak, et nous en avons dis­cu­té avec Vasek Pospisil éga­le­ment, que nous ne pou­vons tout sim­ple­ment pas voya­ger vers toutes les autres villes comme d’ha­bi­tude avec la façon dont les choses se passent. »