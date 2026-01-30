Certains vont expliquer que l’Allemand est mauvais joueur, d’autres qui connaissent parfaitement les règles vont logiquement prendre la différence de Sacha.
Si le débat est ouvert, ce qui est gênant c’est que Zverev au lieu de prendre la mesure de l’évènement et finnalement de la « chance » qui peut s’ouvrir à lui rentre dans une colère qui ne peut que le perturber d’autant que jouer contre un adversaire blessé n’est pas simple surtout en demi‐finale d’un tournoi du Grand Chelem.
Alexander Zverev : “This is bullshit. Carlos Alcaraz can’t take an MTO for cramps. He’s not injured.”pic.twitter.com/D3vPc2PtZg— Danny (@DjokovicFan_) January 30, 2026
Par la suite, l’Allemand a su se calmer mais l’on est certain que quelque soit le résultat, il risque de venir sur ce fait de jeu. En cas de victoire cela risque d’être soft. En revanche, s’il perd, Zverev va forcément parler de scandale ou de favoritisme.
Publié le vendredi 30 janvier 2026 à 08:22