Open d'Australie

Zverev, lors de son match contre Alcaraz : « C’est des conne­ries. Carlos Alcaraz ne peut pas prendre un MTO pour des crampes. Il n’est pas blessé »

Jean Muller
Par Jean Muller

Certains vont expli­quer que l’Allemand est mauvais joueur, d’autres qui connaissent parfai­te­ment les règles vont logi­que­ment prendre la diffé­rence de Sacha. 

Si le débat est ouvert, ce qui est gênant c’est que Zverev au lieu de prendre la mesure de l’évè­ne­ment et finna­le­ment de la « chance » qui peut s’ou­vrir à lui rentre dans une colère qui ne peut que le perturber d’au­tant que jouer contre un adver­saire blessé n’est pas simple surtout en demi‐finale d’un tournoi du Grand Chelem.

Par la suite, l’Allemand a su se calmer mais l’on est certain que quelque soit le résultat, il risque de venir sur ce fait de jeu. En cas de victoire cela risque d’être soft. En revanche, s’il perd, Zverev va forcé­ment parler de scan­dale ou de favoritisme.

Publié le vendredi 30 janvier 2026 à 08:22

