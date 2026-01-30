Certains vont expli­quer que l’Allemand est mauvais joueur, d’autres, qui connaissent parfai­te­ment les règles, vont logi­que­ment prendre la défense de Zverev, alors que Carlos Alcaraz est victime de crampes depuis la fin du troi­sième set.

Si le débat est ouvert, ce qui est gênant, c’est que Zverev, au lieu de prendre la mesure de l’évè­ne­ment et fina­le­ment de la chance qui peut s’ou­vrir à lui, rentre dans une colère qui ne peut que le perturber d’au­tant que jouer contre un adver­saire blessé n’est pas simple, surtout en demi‐finale d’un tournoi du Grand Chelem.

Zverev to super­visor while Carlos Alcaraz received a medical timeout while cram­ping after the chan­geover was done



« He has cramps. This is abso­lute bull­shit. That is unbe­lie­veable. You can not be serious. You protect the both of them. Its unbe­li­veable » pic.twitter.com/CX0GvCq1ai — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 30, 2026

« Il a des crampes. C’est des conne­ries. C’est incroyable. Vous ne pouvez pas être sérieux. Vous les protégez tous les deux (Alcaraz et Sinner). C’est incroyable. »

Par la suite, l’Allemand a su se calmer mais l’on est certain que quelque soit le résultat, il risque de revenir sur ce fait de jeu. En cas de victoire cela risque d’être soft. En revanche, s’il perd, il risque parler de scan­dale ou de favoritisme.