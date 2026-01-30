AccueilVidéosZverev, lors de son match contre Alcaraz : "C'est des conneries. Carlos...
Zverev, lors de son match contre Alcaraz : « C’est des conne­ries. Carlos ne peut pas prendre un temps mort médical pour des crampes. Vous le protéger lui et Sinner »

Certains vont expli­quer que l’Allemand est mauvais joueur, d’autres, qui connaissent parfai­te­ment les règles, vont logi­que­ment prendre la défense de Zverev, alors que Carlos Alcaraz est victime de crampes depuis la fin du troi­sième set. 

Si le débat est ouvert, ce qui est gênant, c’est que Zverev, au lieu de prendre la mesure de l’évè­ne­ment et fina­le­ment de la chance qui peut s’ou­vrir à lui, rentre dans une colère qui ne peut que le perturber d’au­tant que jouer contre un adver­saire blessé n’est pas simple, surtout en demi‐finale d’un tournoi du Grand Chelem.

« Il a des crampes. C’est des conne­ries. C’est incroyable. Vous ne pouvez pas être sérieux. Vous les protégez tous les deux (Alcaraz et Sinner). C’est incroyable. »

Par la suite, l’Allemand a su se calmer mais l’on est certain que quelque soit le résultat, il risque de revenir sur ce fait de jeu. En cas de victoire cela risque d’être soft. En revanche, s’il perd, il risque parler de scan­dale ou de favoritisme.

Publié le vendredi 30 janvier 2026 à 08:22

