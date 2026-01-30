Certains vont expliquer que l’Allemand est mauvais joueur, d’autres, qui connaissent parfaitement les règles, vont logiquement prendre la défense de Zverev, alors que Carlos Alcaraz est victime de crampes depuis la fin du troisième set.
Si le débat est ouvert, ce qui est gênant, c’est que Zverev, au lieu de prendre la mesure de l’évènement et finalement de la chance qui peut s’ouvrir à lui, rentre dans une colère qui ne peut que le perturber d’autant que jouer contre un adversaire blessé n’est pas simple, surtout en demi‐finale d’un tournoi du Grand Chelem.
Zverev to supervisor while Carlos Alcaraz received a medical timeout while cramping after the changeover was done— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 30, 2026
« He has cramps. This is absolute bullshit. That is unbelieveable. You can not be serious. You protect the both of them. Its unbeliveable » pic.twitter.com/CX0GvCq1ai
« Il a des crampes. C’est des conneries. C’est incroyable. Vous ne pouvez pas être sérieux. Vous les protégez tous les deux (Alcaraz et Sinner). C’est incroyable. »
Par la suite, l’Allemand a su se calmer mais l’on est certain que quelque soit le résultat, il risque de revenir sur ce fait de jeu. En cas de victoire cela risque d’être soft. En revanche, s’il perd, il risque parler de scandale ou de favoritisme.
Publié le vendredi 30 janvier 2026 à 08:22