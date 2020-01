Interrogé sur le court par John Mc Enroe à l’issue de sa belle victoire face à Stan Wawrinka (1-6, 6-3, 6-4, 6-2), Alexandre Zverev a rendu un très bel hommage à son père qui est aussi son coach. Son père en avait les larmes aux yeux : « Beaucoup de spécialistes expliquent tout le temps que je devrai changer de coach pour continuer à progresser. Et bien, ils ont tort. Le travail que j’accomplis avec mon père est ce qu’il me faut pour atteindre mes objectifs. Tant qu’il sera motivé pour m’aider, il restera mon coach, c’est une certitude. Il me connaît parfaitement et sait comment tirer le meilleur de moi même. Mon père est vraiment le meilleur de coaches et ça ne changera pas, croyez moi. »