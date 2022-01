Après la reten­tis­sante affaire Novak Djokovic, l’édi­tion 2022 de l’Open d’Australie est de nouveau perturbée par un début de polé­mique concer­nant la non‐obligation des tests Covid pour les joueurs. En effet, et d’après les décla­ra­tion d’Alexander Zverev, c’est aux joueurs eux‐mêmes de se tester en cas d’ap­pa­ri­tion de symp­tômes. Ce qui fait dire à l’Allemand que plusieurs joueurs seraient actuel­le­ment infectés sans que cela ne pose de problème à personne.

« Je pense que cette année en Australie il y a beau­coup plus de cas que l’année dernière, c’est aussi simple que ça. Et nous sommes auto­risés à aller dehors pour manger, auto­risés à faire ce que nous voulons, donc je pense que c’est normal que plus de gens attrapent le Covid. Mon frère (Mischa, ndlr), quand il est arrivé, il l’avait. Il était en quaran­taine à Sydney, et main­te­nant il ne l’a plus, évidem­ment. Mais je pense que pas mal de joueurs l’avaient quand ils sont arrivés. Je pense que pas mal de joueurs l’ont en ce moment. Nous ne sommes pas testés, donc je pense que si nous étions testés, il y aurait proba­ble­ment plus de cas posi­tifs qu’au­jourd’hui. Mais je suis ici pour jouer le tournoi, et je comprends qu’il y a beau­coup de cas à Melbourne, et qu’il y a beau­coup de cas en Australie. Donc je ne fais pas grand chose à l’ex­té­rieur. Je ne suis pas encore allé dans un restau­rant. Je ne suis pas sorti. Je n’ai été nulle part sauf à l’hôtel et les courts, donc je fais en quelque sorte une bulle pour moi même, simple­ment parce que je ne veux pas prendre de risques et je veux me donner la meilleure chance possible de bien figurer ici. »