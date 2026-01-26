Qualifié en quart de finale où il va affronter Tien, l’Allemand est frais mais il devra forcé­ment se méfier Learner qui a été plus qu’im­pres­sion­nant face à Daniil Medvedev.

En atten­dant ce duel, l’Allemand a été inter­rogé en confé­rence de presse sur ce qu’il a vécu quand le Big3 était aux manettes. Sascha a eu une réponse qui peut suprendre.

« A l’époque, les tour­nois du Grand Chelem étaient en quelque sorte figés. En Australie, Novak gagnait. Roland Garros était en quelque sorte le tournoi de Rafa. À Wimbledon, c’était toujours entre Roger et Novak. Il n’y avait peut‐être pas autant d’op­por­tu­nités. Cela ne veut pas dire que le tennis est moins bon aujourd’hui. Je pense que le tennis s’est amélioré. Je pense que le tennis est devenu plus rapide, plus physique. Mais je pense, oui, que les joueurs pensaient en quelque sorte que les trois premières années des tour­nois du Grand Chelem étaient fixées et que le seul pour lequel il fallait jouer était peut‐être un peu l’US Open »

On a envie de lui répondre que quelques années, le refrain ressemble plutôt à Sinner/Alcaraz et même si selon lui il y a des oppor­tu­nités, on ne peut pas dire qu’elles se concrétisent.