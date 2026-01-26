Qualifié en quart de finale où il va affronter Tien, l’Allemand est frais mais il devra forcément se méfier Learner qui a été plus qu’impressionnant face à Daniil Medvedev.
En attendant ce duel, l’Allemand a été interrogé en conférence de presse sur ce qu’il a vécu quand le Big3 était aux manettes. Sascha a eu une réponse qui peut suprendre.
« A l’époque, les tournois du Grand Chelem étaient en quelque sorte figés. En Australie, Novak gagnait. Roland Garros était en quelque sorte le tournoi de Rafa. À Wimbledon, c’était toujours entre Roger et Novak. Il n’y avait peut‐être pas autant d’opportunités. Cela ne veut pas dire que le tennis est moins bon aujourd’hui. Je pense que le tennis s’est amélioré. Je pense que le tennis est devenu plus rapide, plus physique. Mais je pense, oui, que les joueurs pensaient en quelque sorte que les trois premières années des tournois du Grand Chelem étaient fixées et que le seul pour lequel il fallait jouer était peut‐être un peu l’US Open »
On a envie de lui répondre que quelques années, le refrain ressemble plutôt à Sinner/Alcaraz et même si selon lui il y a des opportunités, on ne peut pas dire qu’elles se concrétisent.
Publié le lundi 26 janvier 2026 à 09:22