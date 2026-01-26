AccueilOpen d'AustralieZverev pas nostalgique du Big 3 : "À l'époque, les Grands Chelems...
Open d'Australie

Zverev pas nostal­gique du Big 3 : « À l’époque, les Grands Chelems étaient en quelque sorte figés. Djokovic gagnait en Australie. Roland‐Garros était le tournoi de Nadal. À Wimbledon, c’était toujours entre Federer et Novak. Il n’y avait peut‐être pas autant d’opportunités »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

323

Qualifié en quart de finale où il va affronter Tien, l’Allemand est frais mais il devra forcé­ment se méfier Learner qui a été plus qu’im­pres­sion­nant face à Daniil Medvedev.

En atten­dant ce duel, l’Allemand a été inter­rogé en confé­rence de presse sur ce qu’il a vécu quand le Big3 était aux manettes. Sascha a eu une réponse qui peut suprendre.

« A l’époque, les tour­nois du Grand Chelem étaient en quelque sorte figés. En Australie, Novak gagnait. Roland Garros était en quelque sorte le tournoi de Rafa. À Wimbledon, c’était toujours entre Roger et Novak. Il n’y avait peut‐être pas autant d’op­por­tu­nités. Cela ne veut pas dire que le tennis est moins bon aujourd’hui. Je pense que le tennis s’est amélioré. Je pense que le tennis est devenu plus rapide, plus physique. Mais je pense, oui, que les joueurs pensaient en quelque sorte que les trois premières années des tour­nois du Grand Chelem étaient fixées et que le seul pour lequel il fallait jouer était peut‐être un peu l’US Open »

On a envie de lui répondre que quelques années, le refrain ressemble plutôt à Sinner/Alcaraz et même si selon lui il y a des oppor­tu­nités, on ne peut pas dire qu’elles se concrétisent.

Publié le lundi 26 janvier 2026 à 09:22

Article précédent
Musetti donne une leçon à Fritz et ne pense pas tout de suite à Djokovic : « C’est dur pour moi d’en parler. Quand la vraie vie frappe à la porte, c’est vrai­ment surprenant »
Article suivant
Ferrero a déjà trouvé un rempla­çant à Alcaraz, ça n’a pas traîné

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.