Le sujet va devenir central. Etant donné la quarantaine imposée normalement par les autorités australiennes, les joueurs mais aussi leur staff devront partir très tôt et pour longtemps à l’autre bout du monde. Ce qui va poser des vrais soucis pour certains « teams » comme l’a expliqué hier en conférence de presse Alexander Zverev : « Nous devons voir ce qui va arriver à l’Australie. Nous devons nous y rendre à la mi-décembre, car nous devons faire une quarantaine de deux semaines. C’est long et je sais que David a une famille. Nous parlerons et déciderons plus tard » a commenté le joueur allemand. Si son coach ne peut pas venir, il restera le téléphone comme c’est le cas à Cologne : « Ma relation avec David est très calme. Nous parlons au téléphone tous les jours et prenons toutes les décisions ensemble. Il n’est pas ici à Cologne, mais ensuite il rejoindra mon équipe pour une semaine d’entraînement. Il sera avec moi à Paris et aux finales ATP. » .