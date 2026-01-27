Interrogé au sujet du calendrier, Zverev a convenu qu’en 2025, il ne s’était pas ménagé surtout faisant la tournée en Amérique du Sud après l’Australie.
L’Allemand a même ironisé quand un de nos confrères a expliqué que Sinner et Alcaraz n’avaient pas eu peur des sanctions financières infligées par l’ATP quand un champion fait une impasse sans raison d’un date obligatoire. Cela est arrivé cet été pour le tournoi de Montréal. La réponse de Sasha est drôle.
« Oui, mais ils gagnent 50 millions de dollars par an (rires). Nous ne sommes pas tous Carlos et Jannik. Je ne me plains pas du tout de ma vie. Je suis très satisfait de mon compte en banque, je ne dis pas le contraire, mais c’est un peu différent aussi. À la fin de sa carrière, Roger ne jouait plus qu’une dizaine de tournois par an. Novak en joue dix par an actuellement. C’est très différent. Mais oui, je pense que je vais devoir m’adapter. Je veux dire, l’année dernière j’ai commis des erreurs »
Publié le mardi 27 janvier 2026 à 11:45