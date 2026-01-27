AccueilOpen d'AustralieZverev, presque jaloux : "Alcaraz et Sinner gagnent 50 millions de dollars...
Open d'Australie

Zverev, presque jaloux : « Alcaraz et Sinner gagnent 50 millions de dollars par an. Nous ne sommes pas tous Carlos et Jannik. Je ne me plains pas du tout de ma vie. Je suis très satis­fait de mon compte en banque »

Interrogé au sujet du calen­drier, Zverev a convenu qu’en 2025, il ne s’était pas ménagé surtout faisant la tournée en Amérique du Sud après l’Australie. 

L’Allemand a même ironisé quand un de nos confrères a expliqué que Sinner et Alcaraz n’avaient pas eu peur des sanc­tions finan­cières infli­gées par l’ATP quand un cham­pion fait une impasse sans raison d’un date obli­ga­toire. Cela est arrivé cet été pour le tournoi de Montréal. La réponse de Sasha est drôle.

« Oui, mais ils gagnent 50 millions de dollars par an (rires). Nous ne sommes pas tous Carlos et Jannik. Je ne me plains pas du tout de ma vie. Je suis très satis­fait de mon compte en banque, je ne dis pas le contraire, mais c’est un peu diffé­rent aussi. À la fin de sa carrière, Roger ne jouait plus qu’une dizaine de tour­nois par an. Novak en joue dix par an actuel­le­ment. C’est très diffé­rent. Mais oui, je pense que je vais devoir m’adapter. Je veux dire, l’année dernière j’ai commis des erreurs »

Publié le mardi 27 janvier 2026 à 11:45

