Pour son troi­sième match seule­ment depuis sa reprise, et surtout son premier en Grand Chelem, sept mois après sa terrible bles­sure contre Rafael Nadal en demi‐finales de Roland‐Garros, Alexander Zverev s’at­ten­dait sans doute à souf­frir. Il a dû s’employer pendant plus de quatre heures pour venir à bout du 109e joueur mondial Juan Pablo Varillas, en cinq sets : 4–6, 6–1, 5–7, 7–6(3), 6–4.

« Cela m’avait manqué de parti­ciper à des tour­nois majeurs et dans des envi­ron­ne­ments incroyables comme celui‐ci. La victoire me donne l’impression que tous les moments diffi­ciles vécus pendant la conva­les­cence en valaient la peine. Quoi qu’il arrive, à partir de main­te­nant, le tournoi sera déjà un succès et je suis impa­tient de conti­nuer à essayer de revenir à mon niveau peu à peu », a déclaré l’Allemand, désor­mais 13e mondial, qui affron­tera au 2e tour de cet Open d’Australie le Français Laurent Lokoli ou Michael Mmoh.