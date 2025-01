Interrogé sur le court par Jim Courier après l’abandon de Novak Djokovic, Alexander Zverev a eu un compor­te­ment exem­plaire en remet­tant tout de suite points sur les i à propos des sifflets qui sont partis des tribunes lorsque le Serbe a quitté le court.

Des mots forts qui confirment bien que le joueur alle­mand sait quelques fois prendre un peu de hauteur.

Zverev on some of the crowd booing Djokovic after reti­ring from Australian Open



“Please guys don’t boo a player when he goes out with injury. I know everyone paid for tickets.. but Novak has given every­thing of his life to the sport the last 20 years”



